Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб премьер-лиги

Футбольный клуб "Мактаарал" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 40-летний Кайрат Нурдаулетов, сообщают Vesti.kz.
Его игровая карьера прошла в таких командах, как "ЦСКА-Кайрат", "Есиль-Богатырь", "Иртыш", "Кайрат", "Тобол", "Астана", "Кайсар".
Признавался лучшим полузащитником Казахстана-2002, а также лучшим игроком чемпионата страны-2012.
За сборную Казахстана провел 35 матчей и забил 5 голов в период 2003-2013 годов, был ее капитаном.
Ранее он тренировал молодежную сборную Казахстана (U-21), а также входил в тренерский штаб главной национальной команды.
Напомним, что предыдущим тренером "Мактаарала" был другой казахстанец Константин Горовенко, который перешел на должность технического директора клуба из Атакента.