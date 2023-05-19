Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб премьер-лиги

Футбольный клуб "Мактаарал" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 40-летний Кайрат Нурдаулетов, сообщают Vesti.kz.

Его игровая карьера прошла в таких командах, как "ЦСКА-Кайрат", "Есиль-Богатырь", "Иртыш", "Кайрат", "Тобол", "Астана", "Кайсар".

Признавался лучшим полузащитником Казахстана-2002, а также лучшим игроком чемпионата страны-2012.

За сборную Казахстана провел 35 матчей и забил 5 голов в период 2003-2013 годов, был ее капитаном.

Ранее он тренировал молодежную сборную Казахстана (U-21), а также входил в тренерский штаб главной национальной команды.

Напомним, что предыдущим тренером "Мактаарала" был другой казахстанец Константин Горовенко, который перешел на должность технического директора клуба из Атакента.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →