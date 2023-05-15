Экс-защитник сборной Казахстана ушел с поста главного тренера клуба КПЛ

Главный тренер "Мактаарала" Константин Горовенко ушел в отставку, но не покинул клуб, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, Горовенко назначен на должность технического директора "Мактаарала". Он будет заниматься развитием молодежного футбола и отвечать за работу футбольного центра.

Временно обязанности главного тренера будет исполнять Руслан Эсатов.

"Мактаарал" занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка в десяти матчах.

Игровая карьера 46-летнего Горовенко прошла в "Кайрате", "Кайнаре", "Женисе", "Железнодорожнике", "Алма-Ате", "Мегаспорте", "Сункаре". Сыграл шесть матчей и забил три гола в составе сборной Казахстана в период 2000-2001 годов. Был тренером "Атырау", "Жетысу" и карагандинского "Шахтера".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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