Экс-игрок сборной России отреагировал на слухи о Слуцком в "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:59
©"Спорт-Экспресс"

Экс-футболист московского клуба "Спартак", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой выразил свое мнение относительно слухов о возможном назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Актобе", сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Слуцкий и Магомед Адиев рассматриваются в качестве основных кандидатов на должность главного тренера "Актобе", в случае, если действующий наставник Андрей Карпович уйдет с поста.

"Уже смешно. Ну, я думаю, что для него это неплохой вариант, хоть уедет от мата-перемата, которые он здесь устраивает на каких-то непонятных шоу", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".

В "Актобе" сделали официальное заявление по Слуцкому

Напомним, в настоящий момент 52-летний Слуцкий находится без работы. Ранее он возглавлял ЦСКА, "Рубин" и национальную сборную России. Кроме того, тренер успел поработать в Англии и Нидерландах.

Метки:
Актобе ФК

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