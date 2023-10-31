В "Актобе" сделали официальное заявление по Слуцкому

Спортивный директор "Актобе" Юрий Логвиненко прокомментировал "СЭ" информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Слуцкий и Магомед Адиев рассматриваются в качестве основных кандидатов на должность главного тренера "Актобе", в случае, если действующий наставник Андрей Карпович уйдет с поста.

"Насколько я знаю, вообще ничего такого не было", - сказал Логвиненко.

Напомним, в настоящий момент 52-летний Слуцкий находится без работы. Ранее он возглавлял ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную России. Кроме того, тренер успел поработать в Англии и Нидерландах.

Магомед Адиев сделал заявление об интересе со стороны "Актобе"