Экс-игрок сборной Казахстана высказался о минусах Суперкубка, хорошей форме Мокина и предстоящем финале

Победитель Суперкубка Казахстана - 2012 в составе "Астаны", бывший игрок сборной Максим Жалмагамбетов, в интервью Meta-ratings.kz поделился мнением о новом формате турнира, удивился хорошей формой 39-летнего Александра Мокина и высказался о предстоящем финале между "Астаной" и "Тоболом".

- Что скажете о новом формате Суперкубка?

- Хочется отметить новый формат турнира как положительный, так как сразу четыре команды включаются в чемпионат через игры за трофей. Немаловажен фактор, конечно же, и финансовый бонус участникам. Думаю, это интересно. Из минусов - это, конечно, отсутствие возможности провести тренировку перед матчем и неимение запасных полей на таком новом стадионе. Командам на матч приходится ехать более 100 километров, а это так себе удовольствие.

- Какие впечатления оставили прошедшие матчи?

- Первые матчи очень понравились, команды старались. Естественно, нужно отметить голевой матч "Кайрат" - "Тобол". Он был зрелищным для болельщиков. В противостоянии "Астаны" и "Шахтера" можно было отметить жажду борьбы за мяч у той и другой команды. Но "Астана", я считаю, победила за счет более мастеровитых игроков в нападении.

- Какие у вас ожидания от финала? Сможет ли "Астана" продолжить гегемонию в Суперкубке?

- Ожидаю красивой игры и хочу пожелать нашей "Астане" успеха в завоевании Суперкубка страны (Жалмагамбетов сейчас тренирует команду "Астаны" 2005 г.р.).

- Ваш бывший партнер по команде Александр Мокин в свои 39 лет удивляет - провел блистательный матч с "Кайратом". Что скажете о нем? В чем, по-вашему, секрет его успеха и долголетия?

- Мокин - молодец, однозначно, нужно отдать ему должное. Думаю, секрет в профессионализме Александра и хорошем здоровье, конечно же.

- "Астану" покинули большинство игроков: Шомко, Маевский, Сотириу, Логвиненко. Насколько команда изменится на ваш взгляд? Сможет ли молодой Саги Совет заменить Шомко?

- Думаю, не стоит говорить сейчас о замене Шомко на Совета, это, все-таки, разные игроки. В нынешнее время у молодежи есть шанс себя проявить, как у нас, когда он появился в 2006 году. У "Астаны" меняется цикл, как и у многих мировых команд. И, соответственно, ей сейчас потребуется время на это.

- С первой лиги поднялись "Актобе", "Атырау", "Арыс" и "Акжайык". Чего ждать от них в предстоящем сезоне?

- Из названных команд новости исходили только из "Актобе", поэтому, надеюсь, что эта команда укомплектовалась, чтобы исполнить заявленные цели о возвращении былой славы. Это будет нелегко, но у них квалифицированный тренер, посмотрим. Про остальные команды много не скажешь, нужно посмотреть пару туров, чтобы дать какой-то анализ.

Напомним, что финал состоится сегодня, 6 марта. Начало - в 15:00 по времени Нур-Султана. Его покажут в прямом эфире.

В 1/2 финала "Астана" победила "Шахтер" (2:0), а "Тобол" в серии пенальти переиграл "Кайрат" (3:3, 4:2). В матче за третье место победил алматинский клуб.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне