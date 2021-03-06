Прямая трансляция финала Суперкубка страны "Тобол" - "Астана"

Сегодня, 6 марта, за Суперкубок Казахстана по футболу поспорят "Тобол" и "Астана", которые предыдущий сезон в КПЛ завершили на втором и третьем местах соответственно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Туркестане и начнется в 15:00 по времени Нур-Султана:
Также игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Напомним, что в 1/2 финала "Астана" победила "Шахтер" (2:0), а "Тобол" в серии пенальти переиграл "Кайрат" (3:3, 4:2). В матче за третье место победил алматинский клуб.
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