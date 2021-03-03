"Кайрат" проиграл "Тоболу" в серии пенальти и остался без финала Суперкубка Казахстана

"Тобол" одержал победу над "Кайратом" и вышел в финал Суперкубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 1/2-й состоялась сегодня, 3 марта, и завершилась в пользу костанайского клуба после серии пенальти. Турнир проходит в Туркестане.

Первый тайм завершился ничьей 1:1. Счет во встрече на десятой минуте открыл полузащитник костанайцев Асхат Тагыберген. На 40-й сравнял хавбек "Кайрата" Небойша Косович.

Во втором тайме "Кайрат" повел в счете. На 67-й минуте команду вывел вперед форвард Артур Шушеначев. Но преимущество продержалось недолго. Всего за две минуты "Тобол" переломил ход встречи. Сначала на 74-й защитник Сергей Малый сравнял. А затем на 76-й в следующей же атаке полузащитник Серикжан Мужиков снова вывел вперед "Тобол". И снова команде, ведущей в счете, не удалось удержать преимущество. В добавленное время сравнял кыргызский полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов - 3:3. При этом в самой концовке у алматинцев красную карточку получил защитник Нуралы Алип.

Согласно правилам Суперкубка, при ничьей по итогам двух таймов команды сразу перешли к выявлению победителя в серии пенальти. И здесь точнее оказались футболисты "Тобола", которые в итоге праздновали победу.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

В финале "Тобол" поспорит за трофей с "Астаной", которая накануне со счетом 2:0 обыграла в полуфинале карагандинский "Шахтер". Матч состоится 6 марта. "Кайрат" и "Шахтер" 5 марта сыграют за третье место.

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