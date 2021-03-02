"Конкуренция с "Кайратом"? А что, у них там какие-то звезды?". Новичок "Астаны" - об уровне КПЛ и борьбе за титул

Новый полузащитник "Астаны" Валерий Чуперка официально дебютировал за столичный клуб в матче полуфинала Суперкубка Казахстана против "Шахтера". После этой встречи в интервью корреспонденту Vesti.kz игрок отметил значительную разницу между чемпионатами России и Казахстана, а также высказался о потенциальной дуэли с "Кайратом" за чемпионский титул КПЛ.

- Валерий, как Ваши первые впечатления от Казахстана, от команды, от прошедшей игры?

- Я еще непродолжительное время здесь, в целом все нормально, команда хорошая, просто еще надо отладить взаимодействия с ребятами.

- Воспринимаете ли вы свой переход из "Тамбова" в "Астану" как повышение?

- Сложно сказать, что это повышение, прежде всего из-за разницы уровня чемпионатов, но я перешел в "Астану", где хорошая команда, и в целом доволен. Когда мне позвонили с предложением, мне было интересно, мы поговорили, и в итоге трансфер состоялся.

- А чувствуете ли вы разницу в классе игроков по сравнению с вашей прошлой командой?

- В "Тамбове" мы по-другому играли, там больше физического превосходства, а в "Астане" ребята в индивидуальном плане лучше.

- Как вы думаете, нынешняя "Астана" готова конкурировать с "Кайратом" за чемпионство?

- Ну что значит готова конкурировать с "Кайратом"? Они что, в Лиге чемпионов играют или у них там какие-то звезды? Я считаю, что чемпионство для "Астаны" - это вполне нормальная и реальная задача.

- Вы сказали, что приезд в Казахстан не совсем повышение, то есть вы уже знаете многих соперников?

- Ну вот если судить по игре с "Шахтером", это не тот темп, который есть в чемпионате России, это то, что я могу сказать сейчас. Возможно, позже я смогу объяснить более детально разницу. Но когда играешь с тем же "Спартаком", "Зенитом" или "Краснодаром" - там совсем другой ритм игры.

Напомним, что "Астана" обыграла "Шахтер" со счетом 2:0 благодаря голам Жарко Томашевича и Тиграна Барсегяна. Чуперка вышел на поле во втором тайме, заменив молодого казахстанца Саги Совета.

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