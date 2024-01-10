Бывший полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, 33-летний хавбек, ныне выступающий за итальянскую "Венецию", близок к переходу в костанайский "Тобол". Стороны ведут переговоры.

Отмечается, что руководство "Тобола" ставит высокие задачи на сезон – завоевать чемпионство и пробиться в групповой этап еврокубков. Для выполнения этих задач костанайцы готовят большое усиление состава.

Сейчас Черышев выступает за итальянскую "Венецию" из Серии Б, контракт до 30 июня 2024 года. Сам россиянин намерен договориться с клубом о разрыве соглашения по обоюдному согласию, чтобы уже в это трансферное окно присоединиться к "Тоболу" на правах свободного агента.

Напомним, Черышев – воспитанник мадридского "Реала", в составе которого выступал до 2013 года. При этом "королевский клуб" трижды отправлял россиянина в аренду в "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию", пока в июле 2016 года не продал его "Вильярреалу" за 7 миллионов евро. Летом 2018 года "Валенсия" вновь арендовала полузащитника, а спустя год уже выкупила его у "желтой субмарины" за 6 миллионов евро.

Фото: ФК "Реал"

Летом 2022 года Денис на правах свободного агента перешел в "Венецию". За два неполных сезона в итальянской команде он провел 33 матча, в которых отметился 4 мячами и 2 результативными передачами.

За всю свою карьеру россиянин принял участие в 365 играх, забил 49 голов и отдал 41 ассист. Черышев является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", победителем Лиги Европы в составе "Севильи", а также обладателем Кубка Испании в составе "Валенсии".