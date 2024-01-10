Экс-игрок "Реала" близок к переходу в казахстанский клуб: он выигрывал Лигу чемпионов

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:08
©ФК "Реал" Мадрид

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, 33-летний хавбек, ныне выступающий за итальянскую "Венецию", близок к переходу в костанайский "Тобол". Стороны ведут переговоры.

Отмечается, что руководство "Тобола" ставит высокие задачи на сезон – завоевать чемпионство и пробиться в групповой этап еврокубков. Для выполнения этих задач костанайцы готовят большое усиление состава. 

Сейчас Черышев выступает за итальянскую "Венецию" из Серии Б, контракт до 30 июня 2024 года. Сам россиянин намерен договориться с клубом о разрыве соглашения по обоюдному согласию, чтобы уже в это трансферное окно присоединиться к "Тоболу" на правах свободного агента.

Напомним, Черышев – воспитанник мадридского "Реала", в составе которого выступал до 2013 года. При этом "королевский клуб" трижды отправлял россиянина в аренду в "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию", пока в июле 2016 года не продал его "Вильярреалу" за 7 миллионов евро. Летом 2018 года "Валенсия" вновь арендовала полузащитника, а спустя год уже выкупила его у "желтой субмарины" за 6 миллионов евро.

Фото: ФК "Реал"

Летом 2022 года Денис на правах свободного агента перешел в "Венецию". За два неполных сезона в итальянской команде он провел 33 матча, в которых отметился 4 мячами и 2 результативными передачами.

За всю свою карьеру россиянин принял участие в 365 играх, забил 49 голов и отдал 41 ассист. Черышев является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", победителем Лиги Европы в составе "Севильи", а также обладателем Кубка Испании в составе "Валенсии".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Тобол ФК Казахстан Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы Реал Мадрид Лига чемпионов
Новости
Сегодня , 14:40
КПЛ
Вернется в КПЛ или пойдет на повышение в Европе? Куда перейдет Рамазан Оразов
Сегодня , 14:16
КПЛ
"Тобол" подписал футболиста европейской сборной за 900 тысяч евро
Сегодня , 13:00
КПЛ
"Астана" сыграет с бывшим клубом Зайнутдинова
Сегодня , 12:02
КПЛ
У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию. Названа причина
Сегодня , 11:46
КПЛ
"Елимай" усилился нападающим сборной Казахстана
Сегодня , 10:51
КПЛ
"Астана" нашла новичка в Швеции
Сегодня , 08:08
КПЛ
Экс-игрок "Реала" близок к переходу в казахстанский клуб: он выигрывал Лигу чемпионов
Сегодня , 07:34
КПЛ
Лучший бомбардир Южной Америки и самый дорогой футболист сборной. Кого готов подписать "Актобе"?
Сегодня , 07:17
КПЛ
"Вороговский должен вернуться в Европу". Эксперт - о трансферах казахстанцев
Вчера , 23:12
КПЛ
"Астана" подписала игрока сборной Казахстана из РПЛ - источник
© 2008 - 2024 ТОО «EML»