Экс-игрок московского ЦСКА может продолжить карьеру в КПЛ

Атакующий полузащитник хорватского клуба "Истра 1961" Сердер Сердеров близок к смене чемпионата. По данным корреспондента Vesti.kz, услуги 28-летнего россиянина были предложены ведущим клубам КПЛ, в числе которых "Астана" и "Тобол".

Кандидатура экс-игрока молодежной сборной России эти клубы всерьез не заинтересовала, однако не исключено, что другие казахстанские команды могут рассмотреть Сердерова в качестве усиления.

Трансферное окно в Казахстане открыто до 23 апреля, а сам футболист не будет считаться в КПЛ легионером.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии на его счету лишь одна голевая передача в 21 матче, однако ранее Сердеров забил 16 голов в составе "Интера Запрешич".

Также он выступал за московский ЦСКА, "Анжи", "Урал", "Енисей", "Крылья Советов", польскую "Краковию", венгерский "Мезекевешд" и болгарскую "Славию".

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!