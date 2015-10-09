Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 17:27
 

Экс-игрок "Кайрата" официально перешел в другой клуб КПЛ

Экс-игрок "Кайрата" официально перешел в другой клуб КПЛ

Казахстанский полузащитник Адам Адахаджиев стал игроком талдыкорганского "Жетысу", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу семиреченцев.

"Полузащитник Адам Адахаджиев хорошо знаком с болельщиками "Жетысу". Защитил честь нашей команды в 2021 году. Он выделяется посреди поля своей уверенной игрой, высоким трудолюбием и командным духом. Надеемся, что возвращение Человека укрепит состав команды и принесет огромную пользу в предстоящем сезоне", - гласит сообщение клуба.


27-летний Адахаджиев — выпускник академии "Кайрата" и бывший игрок молодёжной сборной Казахстана (U-21). В составе алматинцев футболист провел 14 матчей.

В преддверии предыдущего сезона он сменил SD Family на "Окжетпес", а в рамках КПЛ-2025 принял участие в 24 матчах, отметившись голом и одной голевой передачей.

В составе "Жетысу" в сезоне-2021 он сыграл 27 матчей, в которых забил два гола и оформил один ассист.

