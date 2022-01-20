Бывший игрок "Кайрата" и других казахстанских клубов Ойбек Балтабаев скептически воспринял новость о возвращении экс-форварда алматинцев Жерара Гоу в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"На*** он нужен", - написал Балтабаев в Telegram под новостью о возможном переходе Гоу в "Актобе".

Ранее отмечалось, что ивуарийский форвард находится в расположении "красно-белых". Но сообщалось, что может возникнуть проблема, так как опытный нападающий приехал с лишним весом.

Напомним, Балтабаев и Гоу ранее вместе защищали цвета "Кайрата". В предыдущем сезоне Балтабаев выступал в составе клуба первой лиги "Экибастуз". Гоу, после ухода из "Кайрата" в 2018 году, выступал в чемпионатах Китая и Турции.