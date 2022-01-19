Бомбардир "Кайрата" за 2,5 миллиона евро, или кого решили вернуть в КПЛ

Ивуарийский нападающий Жерар Гоу, который несколько раз выигрывал бомбардирскую гонку в КПЛ, приехал в расположение "Актобе" на УТС в Турции, сообщает Meta-ratings.kz.

33-летний форвард пройдет просмотр в западноказахстанской команде, но источник информирует, что может возникнуть проблема. Опытный нападающий приехал с лишним весом - 106 килограммов.

По итогам просмотра, тренерский штаб команды во главе с Владимиром Мухановым примет решение относительно будущего игрока линии атаки в "Актобе".

После ухода из "Кайрата" Жерар Гоу выступал в клубах Турции и Китая, а последней его командой был клуб "Касымпаша".

Лучшие сезоны футболист провел в алматинском "Кайрате", когда несколько раз выиграл бомбардирскую гонку в КПЛ, а его максимальная трансферная стоимость достигала двух с половиной миллиона евро.