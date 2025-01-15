Защитник молодежной сборной Казахстана Микаэль Аскаров приступил к сборам в составе "Ордабасы" и может подписать контракт с шымкентским клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний защитник находится на УТС в Абу-Даби и проходит просмотр в составе южан. Ранее новый главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин заявил о том, что готов развивать молодых футболистов. Помимо Аскарова с шымкентцами тренируется 21-летний полузащитник Вадим Яковлев.

Прошлый сезон левый защитник провел в высшей лиге Беларуси. За "Сморгонь" Аскаров сыграл 21 матч. Также он вызывался в молодежную сборную Казахстана и сыграл против Мальты и Бельгии.

Аскаров является уроженцем Шымкента, но футбольное образование получил в Турции, в частности, пройдя через академию "Фенербахче". Также в Турции он играл за молодежную команду "Аданы Демирспор".

В 2023 году игрок вернулся в Казахстан, подписав контракт с "Кайратом", но затем сразу ушел в аренду в "Экибастуз".

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