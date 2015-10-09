Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 07:25
 

Экс-игрок "Боруссии" и лидер сборной Украины перейдет в "Актобе"? Получен ответ

  Комментарии

Поделиться
Экс-игрок "Боруссии" и лидер сборной Украины перейдет в "Актобе"? Получен ответ ©fcdynamo.com

"Актобе" рассматривает возможность трансфера нападающего сборной Украины и киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, но украинские СМИ опровергают подобное развитие событий, сообщают Vesti.kz

Поделиться

"Актобе" рассматривает возможность трансфера нападающего сборной Украины и киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, но украинские СМИ опровергают подобное развитие событий, сообщают Vesti.kz

Ранее несколько источников внутри Казахстана сообщили о возможном трансфере в стан "красно-белых". Однако, по информации Sport.ua, такой вариант является нереалистичным. Украинский вингер настроен завершить карьеру после окончания сезона 2025/26, о чем неоднократно заявлял ранее.

Украинский футболист не рассматривает переезд в Казахстан. Ярмоленко после завершения карьеры может получить место работы в структуре "Динамо".

Помимо "Динамо", Ярмоленко выступал за дортмундскую "Боруссию", "Вест Хэм" и "Аль-Айн", откуда он вернулся в столицу Украины в 2023 году.

В сезоне-2025/26 Андрей сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Вместе с киевским клубом он неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, а также доходил до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Контракт ветерана украинского футбола с родным клубом истекает в конце сезона.

В активе Ярмоленко 125 матчей и 46 голов за сборную Украины, вместе с которой он доходил до четвертьфинала чемпионата Европы.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 21:30   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 64 человек

Реклама

Живи спортом!