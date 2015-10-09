Экс-игрок "Боруссии" и лидер сборной Украины перейдет в "Актобе"? Получен ответ

"Актобе" рассматривает возможность трансфера нападающего сборной Украины и киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко, но украинские СМИ опровергают подобное развитие событий, сообщают Vesti.kz.

Ранее несколько источников внутри Казахстана сообщили о возможном трансфере в стан "красно-белых". Однако, по информации Sport.ua, такой вариант является нереалистичным. Украинский вингер настроен завершить карьеру после окончания сезона 2025/26, о чем неоднократно заявлял ранее.

Украинский футболист не рассматривает переезд в Казахстан. Ярмоленко после завершения карьеры может получить место работы в структуре "Динамо".

Помимо "Динамо", Ярмоленко выступал за дортмундскую "Боруссию", "Вест Хэм" и "Аль-Айн", откуда он вернулся в столицу Украины в 2023 году.

В сезоне-2025/26 Андрей сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Вместе с киевским клубом он неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, а также доходил до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Контракт ветерана украинского футбола с родным клубом истекает в конце сезона.

В активе Ярмоленко 125 матчей и 46 голов за сборную Украины, вместе с которой он доходил до четвертьфинала чемпионата Европы.

