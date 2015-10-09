Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 20:53
 

Двумя голами завершился матч "Кайрат" - "Пахтакор"

  Комментарии

Поделиться
Двумя голами завершился матч "Кайрат" - "Пахтакор" ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" провел контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Алматинский "Кайрат" провел контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме "Кайрат" усилиями Александра Широбокова вышел вперед.

Клуб из Узбекистана сравнял счет во втором тайме.

Стартовый состав "Кайрата" на этот матч выглядел следующим образом: Анарбеков (в), Кургин, Африко, Мартынович (к), Широбоков, Мрынский, Оксанен, Садыбеков, Жоржиньо, Себальос, Эдмилсон.

При этом бразильский защитник Лукас Африко, финский полузащитник Яакко Оксанен и аргентинский вингер Себастьян Себальос дебютировали в составе алматинцев.

Нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева не оказалось в заявке команды на этот матч.

13 февраля алматинцы сыграют с россйиским "Оренбургом", а 19-го их ждут две встречи с "Пари НН".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
9 февраля   •   не начат
Женис
Женис
(Астана)
- : -
АГМК
АГМК
(Алмалык)
Кто победит в основное время?
Женис
Ничья
АГМК
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!