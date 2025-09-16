Талдыкорганский "Жетысу" сыграл вничью с кызылординским "Кайсаром" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча Талдыкоргане завершилась со счетом 1:1. На 11-й минуте игрок хозяев Алан Чочиев забил первый гол.

Спустя 12 минут Айбар Жаксылыков восстановил равновесие.

С 53-й минуты "Жетысу", которым руководит Самат Смаков играл в меньшинстве после удаления Нурбола Ануарбекова.

"Жетысу" набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице КПЛ-2025. У "Кайсара" 20 баллов и 11 место.

Напомним, "Кайсар" является единственным клубом КПЛ-2025, в составе которого играют исключительно казахстанские футболисты.