Сегодня 16:57

Двумя голами и удалением обернулся матч "Жетысу" Смакова и уникального клуба КПЛ

©ФК "Жетысу"

Талдыкорганский "Жетысу" сыграл вничью с кызылординским "Кайсаром" в матче 23-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча Талдыкоргане завершилась со счетом 1:1. На 11-й минуте игрок хозяев Алан Чочиев забил первый гол.

Спустя 12 минут Айбар Жаксылыков восстановил равновесие.

С 53-й минуты "Жетысу", которым руководит Самат Смаков играл в меньшинстве после удаления Нурбола Ануарбекова.

"Жетысу" набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице КПЛ-2025. У "Кайсара" 20 баллов и 11 место.

Напомним, "Кайсар" является единственным клубом КПЛ-2025, в составе которого играют исключительно казахстанские футболисты.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

