Костанайский "Тобол" и "Кайрат" сыграли вничью в матче пятого тура КПЛ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:1. Хозяева первыми вышли вперед после гола Уроша Миловановича, забитого на 12-й минуте. Этот мяч стал первым для алматинцев, пропущенных в КПЛ-2026.

Впрочем, на 18-й минуте Дастан Сатпаев восстановил равновесие. Более, счет не изменился.

Таким образом, "Кайрат" набрал 11 очков и лидирует в турнирной таблице. Алматинцы по дополнительным показателям обходят "Елимай".

У "Тобола" два очка. Костанайцы ушли с последнего, 16-го места в КПЛ-2026.

В следующем туре "Кайрат" на своем поле примет актауский "Каспий". Игра пройдет 18 апреля. "Тобол" на следующий день встретится в Жезказгане с "Улытау".