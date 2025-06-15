В Шымкенте завершился матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Ордабасы" принимал "Елимай" из Семея, передают Vesti.kz.

Гости вышли вперед под занавес первого тайма - на 39-й минуте уругвайский защитник Кевин Ролон открыл счет после передачи нападающего из Того Фессу Плакка.

Хозяевам удалось отыграться лишь во втором тайме: на 85-й минуте полузащитник Муроджон Халматов восстановил равновесие, установив окончательный счет матча - 1:1.

По итогам встречи "Елимай" остается на шестом месте турнирной таблицы с 18 очками, а "Ордабасы" вплотную приблизился к семейчанам, расположившись на седьмой строчке с 16 баллами.

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