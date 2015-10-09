Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 13:55
 

Дорастет до сборной Казахстана? Как в "Кайрате" раскрывается новый защитник

  Комментарии

Поделиться
Дорастет до сборной Казахстана? Как в "Кайрате" раскрывается новый защитник Александр Широбоков. Фото: ФК "Кайрат"©

Защитник "Кайрата" Александр Широбоков экстренно подменял в последних матчах Лиги чемпионов лидера алматинского клуба Александра Мартыновича и выглядел достаточно уверенно. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает об игре молодого центрбека "желто-черных" и его перспективах.

Поделиться

Защитник "Кайрата" Александр Широбоков экстренно подменял в последних матчах Лиги чемпионов лидера алматинского клуба Александра Мартыновича и выглядел достаточно уверенно. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает об игре молодого центрбека "желто-черных" и его перспективах.

Широбоков не первый год в обойме "Кайрата", но еще никогда не был твердым игроком основы. И в последние полтора года это более чем объяснимо, ведь монолит в центре обороны создали опытнейшие Егор Сорокин и Александр Мартынович.

Свой воспитанник не жаловался и всегда ждал шанса, а когда его объективно не предвиделось - уходил в аренду. Так, в прошлом году он поиграл за белорусскую "Славию" и провел достаточно неплохой, стабильный отрезок.

В этом году Широбоков был первой опцией на замену в случае отсутствия Сорокина или Мартыновича. В итоге отыграл 11 матчей КПЛ, и это пока его лучший показатель в карьере.

Но, пожалуй, главным испытанием для Широбоков стала Лига чемпионов. Мартынович получил повреждение после изнурительного сезона и последние три игры общего этапа турнира пропустил. Подменял белоруса как раз Широбоков.

После первой игры с "Интером" Рафаэль Уразбахтин позитивно оценил выступление 22-летнего защитника:

"Широбоков получил такую возможность сыграть с "Интером" – это бесценный опыт, который он приобрёл. Это пойдет на пользу его развитию, он достаточно молодой футболист, ещё будет прогрессировать и развиваться. Все эти матчи и само наше участие в Лиге чемпионов способствует развитию наших игроков. Радует, что Широбоков достаточно качественно и уверенно провёл матч с "Интером". Это вселяет оптимизм и в наш тренерский штаб, что у нас в расположении есть такой молодой, перспективный защитник, как Саша". 

Широбоков действительно сыграл выше ожиданий, выглядел уверенно, не допускал явных ошибок и показал, что он - полноценная боевая единица. Да, затем был не очень удачный матч с "Копенгагеном", где большинство защитников "Кайрата" сыграли ниже среднего, но все же, Широбоков этот опыт набирает.

270 минут, три подряд матча в ЛЧ - это определенная заявка на изменение своего статуса. Да, очевидно, что Широбокову предстоит конкурировать с легионерами, но фундамент для прогресса есть, и в "Кайрате" есть примеры Дамира Касабулата и Александра Мрынского, которые постепенно росли и заслуженно получили свое место в основе.


Прогресс Широбокова важен и в контексте сборной Казахстана. Центрбеков, который стабильно бы получали практику на уровне КПЛ у нас немного.

Воспитанник "Кайрата" при дальнейшей работе способен добраться до национальной команды и даже конкурировать за место в основе, ведь защитников играющих на уровне КПЛ у нас мало, а на уровне Лиги чемпионов их так и вовсе нет.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
20 декабря 22:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Тоттенхэм Хотспур
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 15 человек

Реклама

Живи спортом!