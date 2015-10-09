Дорастет до сборной Казахстана? Как в "Кайрате" раскрывается новый защитник

Защитник "Кайрата" Александр Широбоков экстренно подменял в последних матчах Лиги чемпионов лидера алматинского клуба Александра Мартыновича и выглядел достаточно уверенно. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает об игре молодого центрбека "желто-черных" и его перспективах.

Широбоков не первый год в обойме "Кайрата", но еще никогда не был твердым игроком основы. И в последние полтора года это более чем объяснимо, ведь монолит в центре обороны создали опытнейшие Егор Сорокин и Александр Мартынович.

Свой воспитанник не жаловался и всегда ждал шанса, а когда его объективно не предвиделось - уходил в аренду. Так, в прошлом году он поиграл за белорусскую "Славию" и провел достаточно неплохой, стабильный отрезок.

В этом году Широбоков был первой опцией на замену в случае отсутствия Сорокина или Мартыновича. В итоге отыграл 11 матчей КПЛ, и это пока его лучший показатель в карьере.

Но, пожалуй, главным испытанием для Широбоков стала Лига чемпионов. Мартынович получил повреждение после изнурительного сезона и последние три игры общего этапа турнира пропустил. Подменял белоруса как раз Широбоков.

После первой игры с "Интером" Рафаэль Уразбахтин позитивно оценил выступление 22-летнего защитника:

"Широбоков получил такую возможность сыграть с "Интером" – это бесценный опыт, который он приобрёл. Это пойдет на пользу его развитию, он достаточно молодой футболист, ещё будет прогрессировать и развиваться. Все эти матчи и само наше участие в Лиге чемпионов способствует развитию наших игроков. Радует, что Широбоков достаточно качественно и уверенно провёл матч с "Интером". Это вселяет оптимизм и в наш тренерский штаб, что у нас в расположении есть такой молодой, перспективный защитник, как Саша".

Широбоков действительно сыграл выше ожиданий, выглядел уверенно, не допускал явных ошибок и показал, что он - полноценная боевая единица. Да, затем был не очень удачный матч с "Копенгагеном", где большинство защитников "Кайрата" сыграли ниже среднего, но все же, Широбоков этот опыт набирает.

270 минут, три подряд матча в ЛЧ - это определенная заявка на изменение своего статуса. Да, очевидно, что Широбокову предстоит конкурировать с легионерами, но фундамент для прогресса есть, и в "Кайрате" есть примеры Дамира Касабулата и Александра Мрынского, которые постепенно росли и заслуженно получили свое место в основе.

Прогресс Широбокова важен и в контексте сборной Казахстана. Центрбеков, который стабильно бы получали практику на уровне КПЛ у нас немного.

Воспитанник "Кайрата" при дальнейшей работе способен добраться до национальной команды и даже конкурировать за место в основе, ведь защитников играющих на уровне КПЛ у нас мало, а на уровне Лиги чемпионов их так и вовсе нет.

