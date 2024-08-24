"Должны повысить к себе требования". Алиев раскритиковал судейство после матча с "Елимаем"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:00
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев прокомментировал работу судей по итогам выездного матча чемпионата Казахстана с "Елимаем", передают Vesti.kz

Петропавловский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. 

"Хочу обратить внимание: когда забивался нам гол, вообще непонятно, как судьи... Коннект у них непонятный: у одного гарнитура не работает — не слышит, второй не понимает, когда замену сделать, а мы готовы... Судья главный смотрит на бокового — никакого сигнала, ничего нет. Соответственно, переходная фаза, наши игроки потеряли концентрацию, чем воспользовались игроки "Елимая". Хотелось бы, чтобы такие ляпы судей не влияли на результат игры. Судьи, наверное, должны повысить к себе требования, чтобы более качественно проходил матч", — сказал Алиев. 

Отметим, что "Кызылжар" после 17 матчей в чемпионате Казахстана занимает восьмое место, имея в своем активе 19 очков. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кызыл-Жар СК Футбол КПЛ Елимай ФК
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