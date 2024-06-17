Дочь Кержакова раскрыла травму детства: маму увезли в реанимацию

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Сегодня 15:48
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18-летняя дочь бывшего игрока сборной России, а ныне главного тренера алматинского "Кайрата" Александра Кержакова Дарья рассказала о травмирующих событиях своего детства, передает Vesti.kz.

Откровенное заявление девушка сделала в интервью YouTube-каналу "Клиника Василия Шурова "Первый шаг". Она рассказала о первом браке Кержакова, который в 2005 году женился на Марии Головой. Тогда же и родилась Дарья. Спустя пять лет супруги развелись.

"Я вообще не помню до развода родителей свое детства. Потому что мне кажется, что оно было травмирующим. Не кажется, а так и было. Вот. Потому что там какие-то ссоры постоянные были... Я помню только последнюю ситуацию.

Где там маму, ну в реанимацию увезли, а потом, когда папа ее избил. А потом, когда они возвращались домой, мама сказала: "Все мы разводимся". Это единственное, что я помню из детства. А потом только жизнь с мамой", - рассказала Дарья.

В 2010 году Кержакова начались отношения с Екатериной Сафроновой. Пара не регистрировала свои отношения и спустя три года у них родился сын Игорь. Затем Кержаков подал в суд на подругу и лишил ее родительских прав.

В 2015 году Александр женился на Милане Тюльпановой. Через два года у них родился сын Артемий, а спустя еще пару лет супруги развелись. Сын остался с Тюльпановой, а Кержаков начал платить алименты.

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На нынешней супруге Евгении Ледащевой - он женился два года назад. Вместе с ней в этом году он переехал в Алматы, где возглавил "Кайрат".

Сейчас команда под его руководством набрала 18 очков за 11 матчей и идет на третьей строчке турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК Футбол КПЛ

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