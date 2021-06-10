Карьера Абата Аймбетова по-прежнему находится на стадии неопределенности. Корреспондент Vesti.kz собрал пазл из информации, которая доступна на данный момент, и предположил, останется ли игрок в Казахстане.

Аймбетов достаточно легко и эффективно вписался в состав "Астаны" и практически сразу принес результат. В клубе им довольны, но оставить игрока до конца сезона будет достаточно непростой задачей. Вот что в интервью Vesti.kz (оно состоялось в конце мая) говорил руководитель столичного клуба Давид Лория относительно ситуации с Аймбетовым:

"Тут в первую очередь зависит от самого Абата. Нас устраивает, как он играет. Но здесь должно сойтись много факторов, зависит также от позиции "Крыльев Советов". Мы будем смотреть в конце аренды, чего хотят Абат, "Крылья Советов" и что можем сделать мы".

Как и зимой, основное влияние по игроку в руках "Крылья Советов", а также главного тренера команды Игоря Осинькина. Спортивный директор клуба Сергей Корниленко пока не дал четкого ответа, вернется ли Аймбетов, и это вполне объяснимо. "Крылья Советов" ждут, как разрешится ситуация с их действующими нападающими: Голенков почти наверняка покидает команду, лучший бомбардир ФНЛ Сергеев получил новый контракт, но пока он его не подписал.

По информации источника Vesti.kz, Аймбетов нацелен продолжить карьеру в России, это остается для него приоритетным вариантом, нападающий уверен, что ему по силам играть в РПЛ. То есть, если "Крылья Советов" дают зеленый свет на возвращение казахстанца, он будет в команде с высокой вероятностью даже при параллельном предложении "Астаны".

Кроме того, нельзя не учитывать фактор личных условий. Нынешние "Крылья Советов" богаче и финансово стабильнее "Астаны", поэтому Аймбетов может выиграть от камбэка в Россию не только в спортивном, но и в денежном плане.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Аймбетов провел девять матчей, забил четыре гола и оформил один ассист. "Астана" лидирует в КПЛ-2021, набрав 34 очка после 14 туров.

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