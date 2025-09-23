Дастан Сатпаев сотворил историю и установил новый рекорд

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев отметился новым историческим достижением, передают Vesti.kz.

Это произошло в перенесенном матче 8-го тура казахстанской премьер-лиги с "Жетысу", в котором 17-летний Сатпаев оформил дубль и помог "Кайрату" одержать победу - 3:1.

Таким образом, Сатпаев стал первым футболистом в истории КПЛ младше 18 лет, кому удалось забить 10 и более мячей в одном сезоне. Теперь на его счету 11 голов.

Дастан Сатпаев забил хет-трик в матче за "Челси"

Благодаря этому результату Сатпаев догнал в гонке бомбардиров легионера "Астаны" Марина Томасова (11 мячей) и уступает только Назми Грипши ("Астана"), у которого 13 голов.

"Кайрат" (52 очка) после этой победы вышел в лидеры турнирной таблицы КПЛ, опережая на два балла "Астану".

Дастан Сатпаев уделал Ямаля и сотворил историю в Лиге чемпионов





В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о переходе Сатпаева в лондонский "Челси". Согласно договорённости между клубами, талантливый форвард присоединится к английской команде летом 2026 года - после достижения 18 лет. До этого времени футболист продолжит выступать за алматинский клуб.

"Более одарённый". Аршавин назвал игрока круче Сатпаева из Казахстана