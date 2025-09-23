КПЛ
Дастан Сатпаев сотворил историю и установил новый рекорд

Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Кайрат"©

Нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев отметился новым историческим достижением, передают Vesti.kz.

Это произошло в перенесенном матче 8-го тура казахстанской премьер-лиги с "Жетысу", в котором 17-летний Сатпаев оформил дубль и помог "Кайрату" одержать победу - 3:1.

Таким образом, Сатпаев стал первым футболистом в истории КПЛ младше 18 лет, кому удалось забить 10 и более мячей в одном сезоне. Теперь на его счету 11 голов.

Благодаря этому результату Сатпаев догнал в гонке бомбардиров легионера "Астаны" Марина Томасова (11 мячей) и уступает только Назми Грипши ("Астана"), у которого 13 голов.

"Кайрат" (52 очка) после этой победы вышел в лидеры турнирной таблицы КПЛ, опережая на два балла "Астану".

В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о переходе Сатпаева в лондонский "Челси". Согласно договорённости между клубами, талантливый форвард присоединится к английской команде летом 2026 года - после достижения 18 лет. До этого времени футболист продолжит выступать за алматинский клуб.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

