Дастан Сатпаев подорожал на 700 миллионов и возглавил рейтинг

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату Казахстана, передают Vesti.kz.

Сатпаев стал самым дорогим игроком КПЛ

Больше всех в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) по версии Transfermarkt подорожал Дастан Сатпаев. После обновления трансферной стоимости 16-летний нападающий алматинского "Кайрата" прибавил 1,3 миллиона евро (770 миллионов тенге) и теперь оценивается в 1,8 миллиона евро.

Благодаря этому Сатпаев возглавил список самых дорогих игроков КПЛ. На втором месте идет его партнер по "Кайрату" полузащитник Валерий Громыко, подорожавший на 200 тысяч евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 1,2 миллиона евро.

Замыкают тройку еще два игрока "Кайрата" - Георги Зария (+200 тысяч) и Егор Сорокин - оба оцениваются в 900 тысяч евро. К слову, столько же стоит нападающий костанайского "Тобола" Ислам Чесноков.

Топ-10 самых дорогих игроков КПЛ выглядит так:Дастан Сатпаев ("Кайрат") - 1,8 миллиона евро (плюс 1,3 миллиона евро);Валерий Громыко ("Кайрат") - 1,2 миллиона евро (+200 тысяч евро);Георгий Зария ("Кайрат") - 900 тысяч евро (+200);Егор Сорокин ("Кайрат") - 900 тысяч евро (-);Ислам Чесноков ("Тобол") - 900 тысяч евро (+100);Алибек Касым ("Актобе") - 850 тысяч евро (-50);Назми Грипши ("Астана") - 850 тысяч евро (+100);Усман Камара ("Астана") - 850 тысяч евро (+150);Юг Станоев ("Кайрат") - 800 тысяч евро (-);Бранимир Калаица ("Астана") - 800 тысяч евро (+100).

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В текущем сезоне Сатпаев провел 13 матчей в КПЛ, в которых забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи. Игрок "Кайрата" возглавляет список бомбардиров, опережая Марина Томасова (7) из "Астаны".

Отметим, что трансферный ценник Сатпаева - четвертый показатель среди игроков из Казахстана. Дороже него только Бахтиер Зайнутдинов (3,3 млн евро), Нуралы Алипа (3 млн евро) и Максим Самородов (2,5 млн евро).

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