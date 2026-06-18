17-летний Дастан Сатпаев спас "Кайрат" в последнем домашнем матче за алматинский клуб перед отъездом в лондонский "Челси". Юный бомбардир оформил дубль в ворота "Кызылжара" и принес важную победу, а корреспондент Vesti.kz рассказывает об игре, которая может войти в историю.

Как в Алматы провожали Дастана Сатпаева в "Челси"

Клуб из Алматы ведёт гонку за чемпионство с конкурентами из шымкентского "Ордабасы", но не упустил момент устроить пышные проводы своей звезде. 17-летний новичок "Челси" из Казахстана провёл за "Кайрат" уже 58 игр, а его уход вызвал ажиотаж - за несколько часов до матча все билеты были выкуплены.

В клубе Сатпаеву подарили футболку с символической цифрой "58", а фанаты развернули баннер в его честь размером с сектор и затянули ставшее фирменным за последний год хит "Ооо, Дастан Сатпаев!".

Были и те, кто плакал и не хотел отпускать Дастана в Англию, а другие просто получить от 17-летнего футболиста сувенир на память: "Дастан аға, подари футболку!"

Дастан Сатпаев оформил дубль перед отъездом в "Челси"

До игры с "Кызылжаром" на счету Сатпаева в КПЛ-2026 было пять голов и все они принесли алматинской команде очки, но перед последней домашней игрой - 17-летний снайпер не забивал больше месяца.

Не получилось отличиться в июньских играх за сборную Казахстана, а "Кайрат" в безголевой период для Дастана потерял несколько важных очков. Ко всему прочему, алматинцы успели проиграть на выезде главному конкуренту за чемпионство — шымкентскому "Ордабасы".

У фанатов был один вопрос: "Прорвет ли его в прощальном матче?"

Чтобы получить ответ на этот вопрос потребовался почти час! Жоржинью ассистировал Сатпаеву, а Дастан из-за пределов неотразимо пробил и снова спас "Кайрат".

Следующая голевая вспышка от "Кайрата" случилась под конец матча. На 85-й минуте вышедший на замену воспитанник клуба Исмаил Бекболат забил второй мяч, а точку спустя две минуты поставил сам Сатпаев. 17-летний бомбардир красиво и уверенно завершивший классную многоходовую комбинацию (3:0) и попрощался с "Кайратом".

Через минуту Дастана заменили под громкие овации "Центрального". Молодой футболист сделал себе имя в Казахстане, став настоящей звездой, а теперь попробует свои силы на новом уровне.

Но это всё потом, а сейчас - эмоциональный круг почета, совместные заряды футболиста с фанатским сектором и традиционный коридор, устроенный командой для Сатпаева.

Его проводили как и положено настоящей звезде, которой Дастан уже стал во взрослом футболе, но желает добиться большего.

Кто такой Дастан Сатпаев, которого выкупил "Челси"

Сатпаев ярко проявлял себя на юношеском уровне, благодаря чему привлёк внимание "Челси", который в феврале 2025 года выложил за него свыше 4-х миллионов евро и стал дожидаться 18-летия игрока. Уже 12 августа Сатпаев станет совершеннолетним и присоединится к лондонскому клубу.

Впрочем, его приход в большой футбол пошёл по форсированному сценарию на фоне травмы другого нападающего "Кайрата" Элдера Сантаны. Бразилец в первом туре КПЛ-2025 против "Астаны" порвал "кресты" и выбыл на длительный срок.

Сатпаев получил шанс уже в первом, принципиальном противостоянии и спас "желто-черных" от поражения на "Астана Арене".

Уже в первом сезоне он показал феноменальную результативность: 14+6 только в КПЛ и 4+1 в Лиге чемпионов. Есть на счету Сатпаева гол за сборную Казахстана, сделавший его самым молодым автором мяча в истории национальной команды.

Некоторые из этих голов, как в чемпионате, так и в еврокубках, стали решающими для алматинцев. Суммарно Дастан набил 27+9 во всех турнирах — невероятная статистика для вчерашнего юноши.

Да, это похоже на сказку, но карьера Сатпаева получается очень стремительной: от игрока клуба первой лиги и юношеских команд он быстро дорос до основного состава чемпиона страны и участника Лиги чемпионов.

"Челси" или аренда в "Страсбур"?

На днях стало известно, что 12 августа по достижении 18-летия, когда начнет действовать контракт с "Челси" Сатпаев присоединится к "синим".

Новый главный тренер лондонцев Хаби Алонсо даст новичку несколько недель, в течение которых казахстанец сможет более детально проявить и проверить свои игровые качества в августовских предсезонных сборах.

Ближе к завершению летнего трансферного окна станет известно, останется ли Сатпаев в системе "Челси" или отправится в аренду во французский "Страсбур".

Клуб Лиги 1 в это межсезонье ищет двух нападающих. В "Страсбуре" Сатпаева могут оценить с точки зрения соответствия требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.

Такой вариант действительно находится на рассмотрении, однако окончательное решение по будущему казахстанского форварда ожидается не раньше конца июля.

Пожелаем ему удачи на новом этапе карьеры!

Фото: Улан Кенжегалиев/Vesti.kz©