"Да, моей отставки ждут, но...". Самый молодой тренер КПЛ - о ситуации в "Жетысу", конфликте футболистов и варианте Жаксылыкова в РФ

Ербол Каиров

Самый молодой тренер КПЛ Ринат Алюетов по-прежнему возглавляет "Жетысу", несмотря на критику общественности. В интервью корреспонденту Vesti.kz специалист отметил, что продолжит гнуть свою линию и будет доверять местным игрокам. Также он рассказал, кто интересовался форвардом сборной Казахстана Айбаром Жаксылыковым, был ли у него конфликт с Александром Кислицыным и Бауыржаном Турысбеком и почему в "Жетысу" не заиграл Акмаль Бахтияров.

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- Ринат Муратович, расскажите, как возник вариант с "Жетысу". Изначально ведь в качестве главного тренера представили другого.

- Началось все с того, что команду "Жетысу Б", которую я возглавлял, закрывали. Я ее тренировал, и мы заняли второе место в своей группе. Директор ведь три года вел команду и не хотел избавляться от игроков, хотел их сохранить, дав им шанс в премьер-лиге. Первоначальная цель - сделать ставку на доморощенных футболистов, то есть своих воспитанников. После того как вакансия главного тренера в "Жетысу" стала свободной, мне предложили ее занять. Посчитал, что в другом случае мне вряд ли доверили бы команду КПЛ. Лучше попробовать и рискнуть, чем сожалеть потом об упущенной возможности. Конечно, сейчас нам очень непросто. Ночами не спишь, переживаешь, все вокруг говорят о вылете "Жетысу". Полностью концентрируешься на работе, выкладываешься на двести процентов, чтобы достичь необходимого результата.

- Ранее где работали в качестве тренера?

- С 2013 года работал в футбольном центре, был его руководителем, трудился в качестве спортивного директора в школе "Алаш-РКС" в Алматы. Можно сказать, именно они вытащили меня из зоны комфорта, пригласив из Усть-Каменогорска. В прошлом году меня позвал в "Жетысу" Руслан Балтиев, на тот момент спортивный директор. Мы не были знакомы, однако он навел справки обо мне в Техническом центре федерации, где я прохожу обучение, причем поэтапно и по всем ступенькам. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Балтиева за приглашение.

- С чего началась ваша работа в основной команде "Жетысу"?

- Благодарен руководству за оказанное доверие. Мне сказали, что это новый проект, который подразумевает доверие и ставку на своих воспитанников. Да, у нас есть легионеры, которые помогают расти достаточно молодым игрокам. Больше трех иностранцев стараемся на поле не выпускать. То есть легионер меняет легионера по ходу игры. Иностранцы приехали в "Жетысу" за копейки. Те деньги, что клуб сэкономил на игроках, пошли на развитие инфраструктуры. Сделали качественный ремонт на базе, где игроки непосредственно готовятся к играм.

- Понятно, что молодые футболисты сразу не заиграют в КПЛ.

- Да, именно поэтому мы пригласили опытных ребят. Тот же Кислицын, который уже закончил, однако перешел к нам, в "Жетысу". И эти футболисты пришли на очень маленькие суммы. Взяли Адахаджиева, за которым охотились с прошлого года. Спасибо "Кайрату" за то, что отпустили его. Один из самых талантливых ребят в Казахстане, на мой взгляд.

- Бюджет клуба составляет 800 миллионов, как и писали в СМИ?

- Да. Однако на нашем балансе, помимо базы, есть и основной стадион, и резервный. Это колоссальные затраты. Также есть расходы на команду второй лиги. Замечу, что нынешний зарплатный бюджет клуба всего процентов на 20 больше, чем у меня был в прошлом году в первой лиге. Лишь некоторые футболисты (их шесть человек) получают максимум один миллион, а остальные игроки на уровне первой лиги. То есть 250-300 тысяч тенге в месяц. С того года у нас остались только Айбар Жаксылыков и Андрей Шабанов.

- Как раз про Жаксылыкова хотел спросить. Им интересовались ведущие клубы КПЛ, есть интерес и из России. Планируете оставить его в команде?

- Да, интерес действительно есть, однако эти клубы не могли выкупить трансфер Айбара. "Жетысу" рассчитывает на него, ведь он местный и вокруг него можно строить команду. Думаю, ему нужно окрепнуть, играя за родной клуб.

- Слышал, что тульский "Арсенал" мог взять его, но бесплатно.

- Насчет этого не знаю, но в курсе, что его хотела "Астана".

- Вы упомянули Шабанова. В нынешнем сезоне он допустил ряд результативных ошибок. Тем более, что он - капитан.

- Ошибки неизбежны. Нужно работать над тем, чтобы минимизировать их. Андрей отлично знает коллектив, всегда в курсе, что у каждого игрока на душе. Может подойти к любому в раздевалке, поддержать. Словом, Шабанов - душа этой команды.

- Есть мнение, что игроки, которые выходят в составе "Жетысу", не очень-то и молодые. То есть не могут играть за молодежную сборную.

- Нужно отдать должное руководству клуба, ведь те футболисты, которые в прошлом году только выступали в первой лиге, получили шанс играть в премьер-лиге. Практически весь прошлогодний костяк команды "Жетысу Б" сохранился, многие не потеряли свои рабочие места. Вместо Абубакара и Иполе пришли опытные защитники - Дамир Даутов и Ризван Аблитаров. Рядом с ними будут расти наши местные игроки. Им нужно время. Сразу же заиграть на высоком уровне не получится.

- Многие удивляются, что Ринат Алюетов по-прежнему продолжает работать в команде, несмотря на неудачи.

- Да, моей отставки ждут. Однако этот проект рассчитан на два года, и необходимо время, чтобы построить новую команду. Большинство ребят никогда не выступали в высшем дивизионе. Да, у них нет каких-то качеств, нет опыта. Если же завтра хотя бы пара ребят "выстрелят", то значит, мы не зря старались. О нас плохо пишут, дают недостоверную информацию о перестановках в тренерском штабе, хотя это не соответствует действительности. Кому-то, видимо, выгодно распространять фейки. Конечно, под психологическим прессом непросто выступать, тем более, что тренерский штаб молодой и игроки у нас в целом молодые. Все видят негатив, а позитивные вещи замечать никто не хочет. Если в самом начале мы делали около 200-300 передач за игру, то сейчас меньше 600 у нас не бывает. То есть команда больше стала работать с мячом, старается играть в атакующий футбол.

- Может быть, вам стоит играть от обороны, ведь главное - результат?

- Когда я только начинал свое обучение на тренера, мечтал, что мои команды будут играть в зрелищном стиле. В Казахстане зачастую команды играют на результат, ведь завтра тренеров могут убрать. Сейчас пытаемся найти баланс между обороной и атакой. Есть определенная философия, которой я придерживаюсь. Если тренер не будет гибким, то он сломается. Вот и я стараюсь где-то меняться. Точно так же меняется и сама команда. Сейчас мы играем каждые четыре дня. Каждого соперника стараемся изучать досконально, готовимся тщательно, и во всей этой работе хочется отметить весь свой тренерский штаб, ведь они - моя опора. Да, где-то ментально молодые игроки ломаются, и основная нагрузка ложится на опытных ребят. Того же Томасова мы смогли закрыть в матче против "Астаны", кроме гола в самом начале игры. Некоторым ребятам не хватило опыта. Да, быстрый гол спутал нам планы. Если бы "Астана" не забила этот гол, то рисковала бы во втором тайме и тогда игра могла пойти по нашему сценарию.

- Буквально недавно в социальных сетях писали, что опытные ребята нарушили режим и даже конфликтовали друг с другом, как и с вами. Насколько это соответствует действительности?

- Когда человек заканчивает карьеру, то иначе ведет себя как на поле, так и за его пределами. Кислицын, к примеру, приехал на нашу игру против "Астаны", поддержал ребят. Мы с ним обнялись, и он сказал: "Муратыч, спасибо за шанс снова поиграть в премьер-лиге. Вы единственный, кто в меня поверил". Или звонит мне Турысбек и говорит: "Я вот прочитал, что у меня с вами конфликт. Как так?" Если он и мог психовать, то только на себя и на свою игру. Проблем с ними у меня не было и нет. Бауыржан сразу сказал, что играть за "Жетысу" будет временно, учитывая, что у него есть предложение из Азии. Он хочет доказать, что может еще играть на высоком уровне, жаждет вернуться в сборную. Лишний вес? Если раньше процент жира составлял восемь процентов, то сейчас - три. На базе он в основном употребляет легкую пищу, тщательно следит за собой.

- К сожалению, Бахтияров не стал лидером "Жетысу", хотя от него ждали многого.

- Думаю, постоянные аренды и отсутствие практики могли сказаться. Возможно, потерял уверенность. Спасибо Дмитрию Селюку за то, что дал нам его. Дать ему стабильное игровое время я не мог. Что касается Иполе и Абубакара, то у них скоро заканчиваются визы и сами контракты игроков были рассчитаны всего на несколько месяцев. Вместо них будем подтягивать молодых ребят, давать им шанс. Конечно, без усиления нам не обойтись, ведь очки необходимо набирать, поэтому в летнее трансферное окно новички обязательно будут. Добавлю, что опускать руки никто не собирается. Мы продолжаем работу над проектом, рассчитанным на два года. Хочется построить хорошую команду, которая будет добиваться результата. Болельщики заждались побед, и мы это прекрасно понимаем и сделаем все, чтобы оправдать их доверие.

Добавим, что "Жетысу" после 11 туров замыкает турнирную таблицу КПЛ, набрав один балл. 19 мая рамках 12-го тура талдыкорганцы сыграют на выезде с "Таразом".

Фото: ФК "Жетысу"©

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