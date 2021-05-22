Чудовищные ошибки и удручающая статистика. Почему Нарзикулову нужна конкуренция в "Актобе"

"Актобе", обнадеживающе начавший сезон, к настоящему моменту несколько сбавил обороты, провалив ряд матчей. Последняя встреча с "Кайратом" ознаменовалась неудачной игрой голкипера команды Жасура Нарзикулова. Корреспондент Vesti.kz вспомнил с его участием несколько эпизодов, которые почти фатально заканчивались для "красно-белых".

В игре с "Кайратом", которому "Актобе" уступил со счетом 2:4, на совести Нарзикулова как минимум три пропущенных гола. В первом тайме он, вместо того чтобы зафиксировать мяч, выпустил его прямо на ногу соперника, после чего последовали голевая передача и взятие ворот. В другом эпизоде он вышел из ворот во время подачи углового, но не смог должным образом выбить мяч, в результате чего состоялся второй гол.

Во втором тайме Нарзикулов зачем-то начал в штрафной обыгрывать соперника. Неудачное действие снова привело к голу в его ворота.

К слову, голкипер "Актобе" в ходе текущего сезона неудачно отбивал мячи перед собой, чем успешно пользовались соперники. Например, это случилось в матчах с "Ордабасы" (4:4), "Кызыл-Жаром" (2:1) и "Кайсаром" (1:1).

Как видим, в двух случаях из трех "Актобе" терял очки.

Кроме того, можно вспомнить гол в его ворота в матче с "Астаной" (0:2), когда Нарзикулова застал врасплох несильный и вполне читаемый удар издалека.

Статистика голкипера "Актобе" по итогам 12 туров весьма красноречива - 23 пропущенных мяча. Это худший показатель среди вратарей казахстанских клубов.

Несмотря на это, ему замены, по сути, нет. Сергея Ревякина и Евгения Ситдикова пока трудно назвать альтернативой 37-летнему ветерану. Поэтому в "Актобе", наверное, задумаются об усилении вратарской позиции.

По слухам, "красно-белые" собираются вернуть своего воспитанника Игоря Трофимца, который не получает игровой практики в "Ордабасы". В нынешнем сезоне 24-летний голкипер представлял шымкентский клуб лишь во второй лиге.

"Актобе" после 12 туров набрал 13 очков и занимает десятое место из 14. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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