|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Кайсар
|
15
|
-16
|
|
1
|
|1350
|2 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Актобе-М
|
3
|
-7
|
|
|
|270
|4 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Актобе
|
|
|
|
|
|3 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Актобе
|
1
|
|
|
|
1
|90
|Лига Европы 2012/13
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Актобе-М
|
5
|
-3
|
|
|
|381
|6 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Актобе
|
4
|
-3
|
|
|
|360
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Актобе
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|Лига Европы 2013/14
|Актобе
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Актобе-М
|
2
|
-3
|
+0/-1
|
|
|180
|4 (6)
|Суперкубок Казахстана 2014
|Актобе
|
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Актобе-М
|
4
|
-2
|
|
|
|315
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Актобе
|
|
|
|
|
|2 (6)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Тараз
|
13
|
-11
|
+1/-0
|
|
|1170
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Актобе
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Тараз
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2014
|Тараз
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Атырау
|
28
|
-30
|
+2/-1
|
3
|
|2520
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Атырау
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Атырау
|
32
|
-39
|
+0/-1
|
|
|2847
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Атырау
|
3
|
-2
|
|
|
|270
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Атырау
|
9
|
-21
|
|
1
|
|810
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Атырау
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Ордабасы
|
22
|
-25
|
|
|
|1935
|4 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Ордабасы
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Тобол-М
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (17)
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
12
|
-4
|
|
|
|1080
|1 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
19
|
-33
|
|
2
|
|1684
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
2
|
-2
|
|
|
|180
|4 (4)