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Футбол

Жасур (Жасулан) Нарзикулов (Декханов) (спортсмен, футбол, Казахстан, Узбекистан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан Узбекистан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Актобе вр 1
Место рождения
Джизак
Дата рождения
13 апреля 1984 (37 лет)
Пол
мужской
Рост, см
189
Вес, кг
85
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Кайсар

15

-16

1

1350 2 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Актобе-М

3

-7

270 4 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Актобе

3 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Актобе

1

1

90
Лига Европы 2012/13 Актобе

1

90
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Актобе-М

5

-3

381 6 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Актобе

4

-3

360 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Актобе

2

-1

180
Лига Европы 2013/14 Актобе

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Актобе-М

2

-3

+0/-1

180 4 (6)
Суперкубок Казахстана 2014 Актобе

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Актобе-М

4

-2

315 1 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Актобе

2 (6)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Тараз

13

-11

+1/-0

1170 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Актобе

Кубок Казахстана по футболу 2014 Тараз

1

-2

90
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2014 Тараз

1

-1

90
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Атырау

28

-30

+2/-1

3

2520 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Атырау

Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Атырау

32

-39

+0/-1

2847 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Атырау

3

-2

270
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Атырау

9

-21

1

810 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Атырау

2

-1

180
Премьер-Лига Казахстана 2018 Ордабасы

22

-25

1935 4 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Ордабасы

2

-1

180
Премьер-Лига Казахстана 2019 Тобол

1

90 4 (12)
Вторая лига Казахстана 2019 Тобол-М

1

90 4 (17)
Лига Европы 2019/20 Тобол

Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Актобе

12

-4

1080 1 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Актобе

19

-33

2

1684 6 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Актобе

2

-2

180 4 (4)
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