|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
3
|
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|
|
|270
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-17)
|
1
|
-5
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|90
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
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|11 (16)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
|Казахстан (U-16)
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1
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-1
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|90
|3 (4)
|10-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2017
|Казахстан (U-17)
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4
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-8
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|
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|360
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2017/18 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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3
|
-9
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|270
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Актобе-М
|
19
|
-37
|
|
|
|1481
|14 (21)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Актобе-М
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5
|
-13
|
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|
|405
|15 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Актобе-Жас
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|14 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
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|1 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
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1
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|27
|6 (14)
|Отборочный турнир молодежного (U-21) Чемпионата Европы 2023
|Казахстан (U-21)
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|5 (5)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Актобе-М
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9
|
-25
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2
|
|797
|9 (11)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
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|4 (4)