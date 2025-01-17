Чесноков ведет переговоры с британским клубом

Игрок сборной Казахстана и лидер "Тобола" Ислам Чесноков остается трансферной целью шотландского клуба "Хартс". Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил агент футболиста Ярослав Зварич.

Ранее возникла информация о возможном срыве сделки по переходу Чеснокова в "Хартс", однако трансфер игрока по-прежнему возможен.

"Срыв трансфера? Нет, клубы в стадии переговоров", - сказал Зварич.

"Хартс" является четырехкратным чемпионом Шотландии, восьмикратным обладателем Кубка Шотландии и четырехкратным обладателем Кубка шотландской лиги. На данный момент команда идет на предпоследнем, 11-м месте в чемпионате.

В прошлом сезоне 25-летний футболист стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив десять голов в 21 матче. На сегодняшний день Чесноков находится на сборах с "Тоболом" в Турции. Его контракт с костанайским клубом действует до конца 2025 года.

Ранее также сообщалось об интересе к Чеснокову со стороны "Ахмата". Позже главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подтвердил, что к нему обращались за рекомендацией по вингеру "Тобола".