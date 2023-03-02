Весь чемпионат Казахстана в 4 раза дороже Роналду. Кто из звезд мирового футбола стоит больше?

Автор: Димаш Тулегенов

Среди высших дивизионов европейских чемпионатов казахстанская премьер-лига (КПЛ) занимает 28-е место по суммарной стоимости футболистов. По данным Transfermarkt, 356 футболистов клубов КПЛ оцениваются в 79,71 миллиона евро. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, сколько игроков во всем мире стоят больше, чем все футболисты КПЛ вместе взятые.

В КПЛ есть всего пять игроков, ценник которых равен или превышает миллион евро. Самым дорогостоящим является гамбийский новичок "Астаны" Дембо Дарбо - 2,5 миллиона евро. Далее следуют узбекский нападающий "Тобола" Игорь Сергеев (1,4 миллиона), игроки "Астаны" Макс Эбонг (1,2 миллиона) и Камо Оганесян (один миллион), а также недавно подписанный "Ордабасы" форвард из Узбекистана Бобур Абдухоликов (один миллион).

Как оказалось, в мире есть 22 футболиста, которые стоят дороже, чем все игроки клубов КПЛ в совокупности. Теперь перейдем к конкретике и цифрам:

1. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 180 миллионов евро

2. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити") - 170 миллионов

3. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал Мадрид") - 120 миллионов

4-5. Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия Д") - 110 миллионов

4-5. Фил Фоден (Англия, "Манчестер Сити") - 110 миллионов

6-9. Педри (Испания, "Барселона") - 100 миллионов

6-9. Джамал Мусиала (Германия, "Бавария") - 100 миллионов

6-9. Букайо Сака (Англия, "Арсенал") - 100 миллионов

6-9. Федерико Вальверде (Уругвай, "Реал Мадрид") - 100 миллионов

10-12. Гави (Испания, "Барселона") - 90 миллионов

10-12. Орельен Тчуамени (Франция, "Реал Мадрид") - 90 миллионов

10-12. Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм") - 90 миллионов

13. Рафаэл Леау (Португалия, "Милан") - 85 миллионов

14-22. Родриго (Бразилия, "Реал Мадрид") - 80 миллионов

14-22. Деклан Райс (Англия, "Вест Хэм") - 80 миллионов

14-22. Родри (Испания, "Манчестер Сити") - 80 миллионов

14-22. Душан Влахович (Сербия, "Ювентус") - 80 миллионов

14-22. Кристофер Нкунку (Франция, "РБ Лейпциг") - 80 миллионов

14-22. Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити") - 80 миллионов

14-22. Йозуа Киммих (Германия, "Бавария") - 80 миллионов

14-22. Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 80 миллионов

14-22. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити") - 80 миллионов

23. 356 футболистов 14 клубов КПЛ - 79,71 миллиона.

Средняя стоимость игрока КПЛ равна 223,9 тысячи евро. Отметим, что суперзвезды Лионель Месси и Криштиану Роналду не дотягивают до ценника футболистов КПЛ. Аргентинец оценивается в 50 миллионов евро, а португалец - в 20 миллионов.

Напомним, что новый сезон КПЛ начнется уже на этой неделе. Матчи пройдут в выходные 4 и 5 марта.

Фото: ФК "Астана"©️