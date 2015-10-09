Чемпион КПЛ объявил о переходе африканца за 165 миллионов

Павлодарский "Иртыш" официально объявил о подписании контракта с нигерийским центральным защитником Самуэлем Опе, передают Vesti.kz.

Опытный легионер для обороны

27-летний игрок является воспитанником нигерийского клуба "Варри Вулвз", где начал профессиональную карьеру. За последующие годы Опе успел поиграть в нескольких странах и накопил солидный международный опыт.

Защитник выступал за узбекистанские клубы "Актепа" и ташкентский "Локомотив", албанский "Лачи", а также косовскую "Малишеву". В 2023 году нигериец помог "Локомотиву" выиграть про-лигу Узбекистана и добиться повышения в классе.

Кроме того, футболист в свое время привлекался в юношескую сборную Нигерии.

Более 100 матчей на профессиональном уровне

За карьеру Самуэль Опе провел 116 официальных матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Также на его счету десять желтых карточек.

Последний сезон защитник отыграл в чемпионате Косова, где принял участие в 32 встречах за "Малишеву", являясь одним из основных игроков команды.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро (около 165,5 миллиона тенге).

Усиление для борьбы за выживание

Для "Иртыша" подписание опытного центрального защитника может стать важным шагом в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

После 14 туров нынешнего сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ) павлодарский клуб набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Руководство команды рассчитывает, что новичок поможет укрепить оборону и улучшить результаты во второй части чемпионата.

Напомним, "Иртыш" пять раз становился чемпионом Казахстана.

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