Чемпион Англии отреагировал на отставку в казахстанском клубе

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:47
©"СЭ"

Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной отставке из костанайского клуба, сообщают Vesti.kz.

"У меня все в порядке. Мы работаем в спокойном режиме", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Канчельскис может лишиться своей должности из-за конфликта с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым. 54-летний экс-футболист работает на должности генерального директора "Тобола" с июля 2023-го, его контракт рассчитан до конца текущего года.

Прежде бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", киевского "Динамо", "Шахтера", "Эвертона", "Саутгемптона" и "Рейнджерс" работал тренером в таких клубах, как "Волга", "Уфа", "Навбахор", "Солярис" и "Юрмала". С "Манчестер Юнайтед" Канчельскис становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Напомним, "Тобол" финишировал на восьмом месте в национальном чемпионате, но завоевал Кубок страны и вышел в Лигу Европы.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ

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