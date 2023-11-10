Чемпион Англии отреагировал на отставку в казахстанском клубе

Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной отставке из костанайского клуба, сообщают Vesti.kz.

"У меня все в порядке. Мы работаем в спокойном режиме", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Канчельскис может лишиться своей должности из-за конфликта с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым. 54-летний экс-футболист работает на должности генерального директора "Тобола" с июля 2023-го, его контракт рассчитан до конца текущего года.

Прежде бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", киевского "Динамо", "Шахтера", "Эвертона", "Саутгемптона" и "Рейнджерс" работал тренером в таких клубах, как "Волга", "Уфа", "Навбахор", "Солярис" и "Юрмала". С "Манчестер Юнайтед" Канчельскис становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Напомним, "Тобол" финишировал на восьмом месте в национальном чемпионате, но завоевал Кубок страны и вышел в Лигу Европы.