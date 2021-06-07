"Было непросто объявить об этом перед Лигой чемпионов". Шпилевский объяснил свой уход из "Кайрата" в клуб второй Бундеслиги

33-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский прокомментировал свое назначение в клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". Судя по его словам, уход из "Кайрата" был его личным решением.

"Прежде всего, я чрезвычайно благодарен обоим клубам за то, что произошла эта смена. Через пять недель состоится историческая квалификация "Кайрата" в Лиге чемпионов, поэтому было непросто объявить о своем желании перейти в "Эрцгебирге".

С первого момента, когда я заговорил с господином Леонхардтом (президентом ФК "Эрцгебирге". - Прим. ред.), у меня возникло чувство, что это было абсолютно правильный поступок. Он живет и любит эмоции и страсть, которые необходимы для продвижения клуба. Это именно то, что я хочу показать команде и вывести ее на передний план", - цитирует Шпилевского сайт "Эрцгебирге".

Напомним, что сегодня, 7 июня, "Кайрат" объявил об уходе Шпилевского, а "Эрцгебирге" - о его назначении. Немецкий клуб выплатит алматинцам за это компенсацию.

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