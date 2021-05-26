"Была борьба характеров". Эксперт оценил матч "Астана" - "Кайрат" и другие игры 13-го тура КПЛ-2021

Результат матча 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу между "Астаной" и "Кайратом" (1:1) имеет закономерный исход, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал поединки тура.

- В матче "Астана" - "Кайрат" счет по игре?

- Ранее я говорил, что соперники будут играть в осторожный футбол. Здесь больше была борьба характеров. В концовке "Астана" решилась на взятие ворот. У "Кайрата" была потеря мяча на своей половине поля, и это обернулось голом.

После этого и "Кайрат" не стушевался, дожал свой момент. В принципе, игра вышла ничейной, хотя со стороны алматинцев было больше активности, преимущества и желания победить, чтобы сократить отставание. Но обе команды играли очень аккуратно, стараясь не ошибаться. Но что случилось, то случилось - счет закономерный.

- У "Ордабасы" и "Тараза" неудачная серия. В очном поединке они потеряли очки. Как это повлияло на них?

- Я думаю, обеим командам эта ничья не принесла ничего позитивного. К слову, "Тараз" был ближе к победе, когда повел в счете. Но в конце новый лидер "Ордабасы" Еркебулан Тунгышбаев в очередной раз выручил команду.

- Был ли разгром "Шахтера" "Тоболом" ожидаемым?

- "Шахтер" сейчас в глубокой, психологической яме. Команда никак не может выбраться из нее. В целом "Тобол" заслуживал безоговорочной победы и добился ее.

- "Актобе" тоже, подобно "Шахтеру", в психологической яме? Как можно объяснить домашнее поражение от "Турана"?

- Дело в том, что там другой момент. Сейчас уровень игроков "Актобе" соответствует задачам борьбы за выживание. Им ставили задачу попасть в еврокубки, но в данном случае возможности не совпадают с заявленными амбициями - команда вынуждена бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.

- "Акжайык" мог вновь сместить "Кайрат" с третьей строчки, но уступил "Каспию". Насколько результат матча можно считать неожиданным?

- Оба клуба играют в схожих условиях - на искусственных полях, где тяжело остальным соперникам, которым непросто даются матчи в Уральске и Актау. Для "Акжайыка", как и для "Каспия", это были привычные условия. Успех актаусцев в этом матче меня не удивил.

- "Кызыл-Жар" оступился в домашнем матче с "Атырау". Все по делу?

- В этой игре был момент, когда, кто забьет, тот и победит. Оба клуба имели моменты для взятия ворот. Но я не считаю, что обе команды заслуживали победу. Просто "Атырау" более рационально использовал свой эпизод.

- Можно ли назвать сюрпризом вторую победу подряд "Жетысу"?

- Если недавняя победа "Жетысу" над "Таразом" была неожиданной, команде во многом повезло, где-то ребята рискнули и добыли сенсационный результат, то в игре с "Кайсаром" семиреченцы уверенно выиграли. Кызылординцы находятся в ужасном состоянии. Команда просто растренирована и разобрана. Поэтому "Жетысу" победил на хорошем эмоциональном фоне.

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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