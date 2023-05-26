Будут ли перемены в руководстве "Актобе"? Появились подробности

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:31
©ФК "Актобе"

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" сообщает, что председатель правления футбольного клуба "Актобе" Ерлан Джамантаев остается на своем посту, передают Vesti.kz.

Ранее отмечалось, что он хотел покинуть клуб из-за проблем со здоровьем.

"Ерлан Джамантаев остается руководителем ФК "Актобе".

В скором времени его команде предстоит старт в Лиге конференций УЕФА. Актюбинцы, несмотря на потери очков, продолжают борьбу за чемпионский титул.

С другой стороны, официальной информации о предстоящем уходе Ерлана Айтпаевича с поста председателя правления АО "ОФК "Актобе" не публиковалось. Единственный наиболее достоверный источник, это его блиц-интервью одному из пабликов. При Джамантаеве Актобе" впервые за семь лет достиг пьедестала почета, и за восемь лет серебряных медалей", - пишет источник.

Ранее Джамантаев работал на различных должностях в федерации футбола, тренировал футзальный клуб "Ушкын-Искра" и сборную Казахстана по пляжному футболу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 11 1 1 9 9-22 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Актобе ФК КПЛ

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