Телеграм-канал "Серый CARDINAL" сообщает, что председатель правления футбольного клуба "Актобе" Ерлан Джамантаев остается на своем посту, передают Vesti.kz.

Ранее отмечалось, что он хотел покинуть клуб из-за проблем со здоровьем.

"Ерлан Джамантаев остается руководителем ФК "Актобе".

В скором времени его команде предстоит старт в Лиге конференций УЕФА. Актюбинцы, несмотря на потери очков, продолжают борьбу за чемпионский титул.

С другой стороны, официальной информации о предстоящем уходе Ерлана Айтпаевича с поста председателя правления АО "ОФК "Актобе" не публиковалось. Единственный наиболее достоверный источник, это его блиц-интервью одному из пабликов. При Джамантаеве Актобе" впервые за семь лет достиг пьедестала почета, и за восемь лет серебряных медалей", - пишет источник.

Ранее Джамантаев работал на различных должностях в федерации футбола, тренировал футзальный клуб "Ушкын-Искра" и сборную Казахстана по пляжному футболу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 12 9 1 2 17-11 28 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 11 1 1 9 9-22 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →