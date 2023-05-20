В руководстве "Актобе" грядут перемены

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев намерен покинуть клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Отмечается, что функционер несколько лет испытывает проблемы со здоровьем, в связи с чем планирует заняться лечением. Семья Джамантаева проживает в столице и после 25 мая, когда завершится срок действия соглашения руководителя с клубом, он вернется в Астану.
В прошлом году Ерлан Джамантаев отказался от должности заместителя технического директора КФФ и после открытого письма болельщиков "Актобе" на имя акима области решил вернуться в клуб.
Ранее Джамантаев работал на различных должностях в федерации футбола, тренировал футзальный клуб "Ушкын-Искра" и сборную Казахстана по пляжному футболу.
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