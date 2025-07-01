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Британский клуб нацелился на еще одного игрока сборной Казахстана

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Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек входит в сферу интересов нескольких европейских клубов, в том числе из Шотландии, сообщает корреспондент Vesti.kz

Кенжебек принял решение покинуть словацкий "Кошице" и продолжит карьеру в другой команде. На данный момент работа ведется по нескольким направлениям. Приоритет игрока - остаться в Европе. 

Предметный интерес к Галымжану остается в Испании, от клубов из Сегунды (второй дивизион). Кроме того, с казахстанцем связывались из шотландского клуба "Хартс". Им крайне интересен воспитанник "Кайрата", но пока они поставили вопрос на паузу в связи с тем, что уже был реализован один из трансферов на эту же позицию. Отметим, что тот же "Хартс" ведет переговоры с другим игроком сборной Казахстана Исламом Чесноковым. 

Также у Кенжебека есть вариант в Казахстане - это "Актобе". "Красно-белые" обеспечат игроку стопроцентную игровую практику, но сам вингер пока не принял окончательного решения. Ожидается, что в ближайшую неделю будет принято решение, где продолжит карьеру 22-летний футболист. 

Напомним, что сезон 2024/25 Кенжебек начал в кипрском "Акритасе", где сыграл 15 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. Позже он перебрался в "Кошице", где ему удалось забить один гол и отдать один ассист в 10 матчах. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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