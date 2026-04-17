18:49

Бразильский полузащитник направился в новый клуб из Казахстана

©instagram.com/miqueiasevaristo42/

Стали известны некоторые подробности по новичку "Кайсара" Микеасу Эваристо, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, 24-летний бразильский полузащитник уже вылетел в Казахстан.

"Понятно, что в ближайшем матче он участия не примет, однако тренерский штаб волков скоро получит ещё одну опцию в составе", - пишет источник.

Напомним, что "Кайсар" объявил о трансфере Эваристо ещё 3 апреля. До этого футболист играл на родине за команды "Баия", "Америка", "Итуано", "Крисиума" и "Ферровиария".


"Кайсар" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав три очка после пяти матчей. Следующую игру кызылординцы проведут на своём поле с "Алтаем" 19 апреля, начало - в 19:00.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

