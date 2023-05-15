Бразильский нападающий сделал заявление о предложении от сборной Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:16
©ФК "Кайрат"

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал возможность сыграть за сборную Казахстана по футболу. 34-летний форвард алматинского клуба добавил, что открыт к предложениям.

- Вероятно, сейчас очень много болельщиков хотели бы видеть вас в сборной Казахстана. Открыт ли этот вопрос для вас, если да, то есть ли какое-то развитие по вашему привлечению в сборную? 

- Сейчас я больше сфокусирован на работе в клубе. Но, конечно же, если будут конкретные разговоры о возможности сыграть за сборную Казахстана - я открыт к этому. Но не все зависит от меня, это зависит от многих людей. Я готов рассматривать это предложение.

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Жоао Пауло на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. На счету форварда "Кайрата" восемь забитых мячей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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