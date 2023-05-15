Бразильский нападающий сделал заявление о предложении от сборной Казахстана

Бразильский нападающий "Кайрата" Жоао Пауло в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал возможность сыграть за сборную Казахстана по футболу. 34-летний форвард алматинского клуба добавил, что открыт к предложениям.

- Вероятно, сейчас очень много болельщиков хотели бы видеть вас в сборной Казахстана. Открыт ли этот вопрос для вас, если да, то есть ли какое-то развитие по вашему привлечению в сборную?

- Сейчас я больше сфокусирован на работе в клубе. Но, конечно же, если будут конкретные разговоры о возможности сыграть за сборную Казахстана - я открыт к этому. Но не все зависит от меня, это зависит от многих людей. Я готов рассматривать это предложение.

Бразилец рвется в сборную Казахстана. Жоао Пауло разрывает КПЛ, заговорил по-казахски и стал сенсеем в "Кайрате"



Жоао Пауло на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. На счету форварда "Кайрата" восемь забитых мячей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →