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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Большие амбиции и солидная конкуренция. Почему новый сезон КПЛ может стать самым интересным?

Большие амбиции и солидная конкуренция. Почему новый сезон КПЛ может стать самым интересным?
©ФК "Астана"

Новый сезон казахстанской премьер-лиги (КПЛ) может стать самым интересным в истории проведения чемпионатов Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz убежден в этом, и объясняет, почему так многого ждет от КПЛ-2024.

Сезон-2023 только завершился, но многие уже сейчас были бы не прочь начать новую кампанию. Однако ждать этого придется еще несколько месяцев. Впереди межсезонье, трансферное окно, учебно-тренировочные сборы с товарищескими матчами и многое другое.

И уже сейчас ожидания от сезона 2024 года самые высокие. Причин этому несколько.

"Ордабасы" понравился вкус победы. ЛЧ - это лишь дополнительная мотивация

Шымкентский "Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана. Теперь команда представит страну в Лиге чемпионов следующего розыгрыша. Если судить по аншлагу на трибунах и вовлеченности общественности, то в этом году южанам не было равных. Отчасти можно сказать, что футбольной столицей Казахстана стал Шымкент.

Понятное дело, что к новому сезону в "Ордабасы" будут готовиться еще более серьезно, ведь ЛЧ - абсолютно новый уровень, ранее невиданный шымкентским любителям футбола. Да и по признанию главного тренера Александра Седнева, изначально цели стать чемпионами-2023 у команды не было, но футболисты сами сплотились вокруг максимального результата и сумели его выжать.

Поэтому нет никаких сомнений, что в новом сезоне "Ордабасы" постарается выступить как минимум не хуже, а даже и лучше. Но многое будет зависеть от финансовых дел команды. Если все имеющиеся проблемы останутся в прошлом, то команду может ждать отличная кампания.

Возвращение праймовой "Астаны"? Хамитжанов, эмблема и другие сюрпризы

От "Астаны" тоже можно ожидать куда более качественного сезона. Теперь у руля клуба лучший в истории руководитель столичных Саян Хамитжанов. Он уже пообещал, что в следующем году его команда будет бороться только за первое место.

Также клуб порадовал своих болельщиков, сообщив о возвращении старой эмблемы, которая автоматически вызывает ассоциации с золотым периодом в истории клуба (2015-2018 годы). Вместе с назначением-возвращением Хамитжанова это стало очень символично.

Также есть слухи о возможном камбеке Станимира Стойлова и Патрика Твумаси. Но пока нет никаких подтверждений этому, и не исключено, что это уже фантазии определенных людей. Однако после возвращения Хамитжанова и старой эмблемы это уже не выглядит как что-то нереальное.

В любом случае, "Астана" в новом сезоне может показать себя более стабильно, причем это касается не только результатов команды на поле, но и внутренних дел в руководстве клуба. Если не будет никаких внутренних проблем, то и на поле все должно сложиться гладко.

Ясные цели "Тобола" и неслабые амбиции "Актобе"

"Тобол", завоевав Кубок Казахстана, определил для себя основные цели на следующий сезон. Команда выступит в Лиге Европы, поэтому работа на трансферном рынке ближайшей зимой должна быть плодотворной, да и бюджет костанайцем, стало быть, выделят солидный.

Все это говорит и о том, что теперь восьмого места от "Тобола" ждать вряд ли придется. Так низко команда не опускалась очень много лет, но частично результаты сезона-2023 удалось скрасить за счет громких побед в еврокубках и триумфу в Кубке Казахстана. В следующей кампании "Тобол" вполне может вернуться в чемпионскую гонку.

Что касается "Актобе", то тут пока нет никакой конкретики. Этот клуб не привык давать фору и вылетать из числа претендентов на чемпионство, хоть тяжелые времена у красно-белых и возникали. Уже известно, что Андрей Карпович покинул пост главного тренера.

По пятикратным чемпионам страны ситуация будет более понятной уже позже, когда появится новый тренер, когда будет ясно, кто останется из игроков, а кто уйдет, и когда будет примерное понимание, на какой бюджет смогут рассчитывать красно-белые. Нельзя забывать, что "Актобе", как и "Астана", представит Казахстан в Лиге конференций.

"Кайрат" и личный контроль Боранбаева. Дела пойдут в гору?

Алматинский "Кайрат" выдал достаточно неплохой сезон. Не имея в составе большого количества легионеров, обладая одним из самых скромных бюджетов на уровне КПЛ, черно-желтые финишировали в чемпионате четвертыми. Они не попали в еврокубки следующего сезона только из-за победы "Тобола" в Кубке Казахстана.

Но теперь у алматинцев есть хорошие новости. Руководитель клуба Кайрат Боранбаев вышел на свободу и теперь сможет в полной мере управлять всеми делами. Говорить о том, что "Кайрату" было сложно без своего руководителя - не сказать ничего. Поэтому в новом году черно-желтые смогут перезарядиться.

Конечно, вряд ли стоит ожидать грандиозных целей, к примеру, чемпионства, или же каких-то супергромких трансферов. Но побороться за место в топ-4 или национальный кубок клубу вполне по силам. 

Конечно, будет интересно посмотреть и на других участников первенства-2024. Останется ли Али Алиев у руля "Кызыл-Жара" и какие цели будут стоять перед северянами, сможет ли "Елимай" оправдать свои громкие цели в первом же розыгрыше в КПЛ, каким получится возвращение столичного "Жениса" в высший дивизион спустя 16 лет, как себя проявят остальные команды - все это очень интересно уже сейчас.

Поэтому пора немного отдохнуть от КПЛ, чтобы вернуться с большим воодушевлением и полным ведром попкорна уже в старту нового сезона!

Фото: ФК "Ордабасы" (1,2), ФК "Астана" (3), ФК "Тобол" (4), ФК "Кайрат" (5)©

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