"Актобе" официально объявил об уходе Карповича

ФК "Актобе" официально объявил об уходе главного тренера Андрея Карповича, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

"Андрей Карпович попрощался с болельщиками и поблагодарил всех", - гласит заявление клуба.

Ранее сообщалось, что 42-летний специалист возглавит "Елимай" из Семея, который по итогам сезона вышел в премьер-лигу из первой лиги.

Отметим, что в тренерской карьере Карповича также были алматинский "Кайрат", петропавловский "Кызыл-Жар" и кокшетауский "Окжетпес".