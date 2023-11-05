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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" официально объявил об уходе Карповича

"Актобе" официально объявил об уходе Карповича
©instagram.com/a.karpovich

ФК "Актобе" официально объявил об уходе главного тренера Андрея Карповича, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

"Андрей Карпович попрощался с болельщиками и поблагодарил всех", - гласит заявление клуба.

Ранее сообщалось, что 42-летний специалист возглавит "Елимай" из Семея, который по итогам сезона вышел в премьер-лигу из первой лиги.

Отметим, что в тренерской карьере Карповича также были алматинский "Кайрат", петропавловский "Кызыл-Жар" и кокшетауский "Окжетпес".

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Метки:
Карпович Андрей Актобе ФК

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