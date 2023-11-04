В "Ордабасы" сделали заявление об участии в Лиге чемпионов и зависимости от Тагыбергена

Рулевой шымкентского "Ордабасы" Александр Седнев подвел итоги финальной встречи Кубка Казахстана-2023. В ней его подопечные проиграли костанайскому "Тоболу", передает корреспондент Vesti.kz.

Матч состоялся на "Астана Арене" и завершился минимальной победой "Тобола". На 68-й минуте единственный мяч забил полузащитник костанайцев Ислам Чесноков.

- Хочу поздравить "Тобол" с победой. Очень напряженный и интересный матч был. Игра, в которой было не очень много моментов. Один из немногочисленных ударов в створ стал голом. К сожалению, не хватило нам ресурса его отыграть. На мой взгляд, было много остановок, фолов в атаке. Тем не менее, благодарен своим игрокам за подготовку и проведение матча. Понимаю, что наш ресурс был на исходе, но они молодцы, отдали все силы. Хочется пожелать "Тоболу" удачи в еврокубках. Мы тоже очень хотели победить, привезти еще один титул в наш город. Но, к сожалению, это не удалось. Спасибо нашим болельщикам за поддержку, - сказал он.

- Показалось, что команда вышла на матч не очень настроенной. Это связано с завоеванным чемпионством?

- Команда либо настроена, либо не настроена. Не хотел бы это комментировать. Мне кажется, если бы мы выиграли, то вопросов об этом бы не было. Я вижу, что игроки отдали все силы, но в концовке не хватило какого-то импульса.

- Команда зависима от Асхата Тагыбергена?

- Любая команда зависит от потери игроков. У нас уже давно не играют наши ключевые игроки, и одна из последних потерь - Асхат. Конечно, есть игроки, вокруг которой строится команда, и без них игра меняется.

- В следующем году команде предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Останетесь ли Вы в команде, и планируется ли усиление состава?

- Сегодня поставлена точка этого сезона. Но у нас еще есть игроки-сборники, которые сыграют в международных матчах. Относительно меня нет никаких разговоров. Если мне будет предложен контракт, то естественно, я буду думать, смогу ли добиться поставленных задач. Я очень люблю этот город, люблю этот клуб. У тренера тоже есть отдельный ресурс, который он может дать одной команде. Если у меня будет ощущение, что я не смогу дать что-то нужное клубу, то я не возьмусь за это. На этот сезон изначальная задача была попасть в еврокубки, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, и задача завоевать чемпионство была поставлена уже игроками. Пока клуб не успевает за футболистами. Надеюсь, что этот сезон придаст импульса клубу. Это касается и стадиона, и развития инфраструктуры. Титулы завтра могут забыться, поэтому нужно заниматься этим. Многое зависит от задач, которые будут поставлены перед клубами, и возможностями "Ордабасы", причем не только экономических.

Несмотря на поражение в финале турнира, "Ордабасы" в следующем году сыграет в квалификации Лиги чемпионов в статусе победителей КПЛ-2023. Что касается "Тобола", то команда добыла путевку в Лигу Европы.