Кайрат Боранбаев вышел из тюрьмы

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев вышел на свободу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Отмечается, что осужденный Боранбаев, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, был освобожден из мест лишения свободы 6 ноября 2023 года и следует к месту отбывания наказания по месту жительства самостоятельно.

"Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы", - сообщили в КУИС.

В марте Боранбаева приговорили к 8 годам, он был осужден за хищение средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, а в сентябре срок сократили до 6 лет.

В октябре суд заменил бизнесмену наказание на ограничение свободы.