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Кайрат Боранбаев вышел из тюрьмы

Кайрат Боранбаев вышел из тюрьмы
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев вышел на свободу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Отмечается, что осужденный Боранбаев, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, был освобожден из мест лишения свободы 6 ноября 2023 года и следует к месту отбывания наказания по месту жительства самостоятельно.

"Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы", - сообщили в КУИС.

В марте Боранбаева приговорили к 8 годам, он был осужден за хищение средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, а в сентябре срок сократили до 6 лет.

В октябре суд заменил бизнесмену наказание на ограничение свободы.

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Метки:
Боранбаев Кайрат Кайрат ФК КПЛ

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