Битва за топ-5 и не только. Прямая трансляция трех матчей 11-го тура КПЛ

Сегодня, 31 мая, состоятся заключительные три матча 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих встреч.

В 16:00 в Жезказгане сыграют местный "Улытау" и туркестанский "Туран". Эту игру в прямом эфире покажет YouTube-канал KFF League.

В это же время (16:00) в Кокшетау "Окжетпес" примет соперников из петропавловского "Кызыл-Жара". Матч будет показан на телеканале Qazsport, а также на YouTube-канале KFF League. В случае победы хозяева выйдут на чистое пятое место в таблице КПЛ-2025.

Последняя игра тура состоится в 20:00 в Кызылорде. "Кайсар" на своем поле схлестнется с талдыкорганским "Жетысу". Встречу можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а также на YouTube-канале KFF League.

Результаты первого игрового дня доступны ниже:

Фото: скриншот со страницы IG/pflkaz