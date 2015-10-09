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КПЛ
31 мая 08:15
 

Битва за топ-5 и не только. Прямая трансляция трех матчей 11-го тура КПЛ

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Битва за топ-5 и не только. Прямая трансляция трех матчей 11-го тура КПЛ ©ФК "Окжетпес"

Сегодня, 31 мая, состоятся заключительные три матча 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих встреч.

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Сегодня, 31 мая, состоятся заключительные три матча 11-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этих встреч.

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В 16:00 в Жезказгане сыграют местный "Улытау" и туркестанский "Туран". Эту игру в прямом эфире покажет YouTube-канал KFF League.

В это же время (16:00) в Кокшетау "Окжетпес" примет соперников из петропавловского "Кызыл-Жара". Матч будет показан на телеканале Qazsport, а также на YouTube-канале KFF League. В случае победы хозяева выйдут на чистое пятое место в таблице КПЛ-2025.

Последняя игра тура состоится в 20:00 в Кызылорде. "Кайсар" на своем поле схлестнется с талдыкорганским "Жетысу". Встречу можно будет посмотреть на телеканале Qazsport, а также на YouTube-канале KFF League.

Результаты первого игрового дня доступны ниже:

Фото: скриншот со страницы IG/pflkaz

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 11, мужчины
31 мая 20:00   •   закончен
Кайсар
Кайсар
(Кызылорда)
2:2
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
Кто победит в основное время?
Кайсар

53%

Ничья

18%

Жетысу

29%

Проголосовало 148 человек

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