Бензема и Канте оформили "золотой дубль" в Саудовской Аравии

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" завоевал Кубок короля и выиграл уже второй титул после чемпионства в лиге. В финале команда встречалась с "Аль-Кадисией", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аль-Иттихада". Дубль в составе победителей оформил французский нападающий Карим Бензема (34', 90+4'), еще один гол на счету алжирского полузащитника Уссема Ауара (43'). У гостей гол престижа забил Пьер-Эмерик Обамеянг с пенальти (45+6').