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Футбол
31 мая 08:40
 

Бензема и Канте оформили "золотой дубль" в Саудовской Аравии

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Бензема и Канте оформили "золотой дубль" в Саудовской Аравии ©ФК "Аль-Иттихад"

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" завоевал Кубок короля и выиграл уже второй титул после чемпионства в лиге. В финале команда встречалась с "Аль-Кадисией", сообщают Vesti.kz.

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Саудовский клуб "Аль-Иттихад" завоевал Кубок короля и выиграл уже второй титул после чемпионства в лиге. В финале команда встречалась с "Аль-Кадисией", сообщают Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аль-Иттихада". Дубль в составе победителей оформил французский нападающий Карим Бензема (34', 90+4'), еще один гол на счету алжирского полузащитника Уссема Ауара (43'). У гостей гол престижа забил Пьер-Эмерик Обамеянг с пенальти (45+6').


Таким образом экс-звезды европейского футбола Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо, Стивен Бергвейн, Данилу Перейра и Мусса Диаби оформили "золотой дубль", выиграв два самых главных трофея в Саудовской Аравии.


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