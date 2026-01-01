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Уссем Ауар

Франция  Франция   Алжир  Алжир  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
27 лет
Дата рождения
30 июня 1998
Команды
Алжир
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2026

Команда
Алжир

Игры

Мин


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