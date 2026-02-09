КПЛ
Сегодня 15:15

Бауыржан Исламхан договорился о контракте с 7-кратным чемпионом

Бауыржан Исламхан (справа). ©КФФ

Появились новые подробности по поводу будущего 32-летнего казахстанского полузащитника Бауыржана Исламхана, передают Vesti.kz.

По данным источника, Исламхан не перейдёт в павлодарский "Иртыш", как сообщалось ранее. Отмечается, что он договорился о продлении контракта с "Астаной" и присоединится к столичной команде на сборах в ОАЭ.

Отметим, что футболист из-за травмы полностью пропустил сезон 2025 года, несмотря на то что числился игроком "Турана", а затем "Астаны".

В карьере Исламхана были такие клубы, как "Тараз", "Кубань" (Россия), "Кайрат", "Астана", "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Ордабасы". За сборную Казахстана сыграл 56 матчей и забил четыре гола.

"Астана" — 7-кратный чемпион Казахстана. В предыдущем сезоне команда финишировала на втором месте в таблице КПЛ.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →